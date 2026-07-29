SK hynix Aktie

SK hynix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070

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29.07.2026 12:23:00

SK Hynix shares sent sprawling once more as earnings miss steepens decline

Weakness in SK Hynix shares can be attributed to excessive leverage by retail investors, fears of Chinese competition and a failure to live up to aggressive expectations but some analysts remain bullish.,Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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