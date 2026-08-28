HUB Aktie
WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001
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28.08.2026 07:29:28
SK Hynix starts work on US$4 billion Indiana AI memory hub, expects shortage through 2030
By 2030, the company expects Indiana to become a key high-bandwidth memory production base in the USWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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