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30.07.2026 06:31:29
SK hynix stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SK hynix gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 131640,13 KRW gegenüber 10135,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 256,78 Prozent auf 79 318,75 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22 231,95 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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