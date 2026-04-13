SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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13.04.2026 11:49:24
SK Hynix Steps Up Hiring To Weaponize AI Memory Crunch
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|SK hynix Inc.
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|2,99%
|SK hynix Inc (spons. ADRs)
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