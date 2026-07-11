Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
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11.07.2026 21:51:23
SK Hynix Stock Jumped After US IPO, But SpaceX, Figma, Circle Suggest Retreat Likely
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Nachrichten zu Figma
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15.05.26
|Figma-Aktie springt an: Starkes Umsatzwachstum vertreibt die Verlust-Sorgen (finanzen.at)
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29.04.26
|Erste Schätzungen: Figma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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19.02.26