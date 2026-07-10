SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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10.07.2026 16:25:30
SK Hynix Stock Makes Its U.S. Debut After Raising $26.5 Billion
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