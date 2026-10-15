SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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15.10.2026 04:39:38
SK Hynix Stock Plunges 11% in Seoul, Slips After Hours in New York as Hot CPI, Fed Hike Bets and AI Funding Worries Weigh
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