SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
|
10.07.2026 21:08:03
SK Hynix Stock Rises on First Day of US Trading
SK Hynix began trading at $170 a share, above its initial public offering price of $149, in the latest test of investor demand for A.I.-related companies.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!