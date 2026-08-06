SK hynix Aktie

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WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070

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06.08.2026 09:41:00

SK Hynix Supplies More Than Half the World's HBM Memory. Its Stock Costs Under 4 Times Next Year's Earnings.

SK Hynix (NASDAQ: SKHY) sells more than half of the world's high-bandwidth memory (HBM) -- the specialized chips that feed data to the processors running artificial intelligence (AI) models. The company carried a 58% share of that market in the first quarter of 2026, according to Counterpoint Research, and demand for its products is so intense that its operating margin reached 76% last quarter.Yet the stock costs less than 4 times forward earnings estimates, even after jumping 8% on Tuesday. As of this writing, shares sit near $154, about 21% below their 52-week high of $194.80.A forward multiple that low is usually the market's way of saying earnings are about to peak. So, is the market right this time? I'm not so sure it is.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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HBM Holdings Limited Registered Shs Unitary Reg S-144A 1,54 12,41% HBM Holdings Limited Registered Shs Unitary Reg S-144A
SK hynix Inc (spons. GDRs) 886,00 -4,53% SK hynix Inc (spons. GDRs)

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