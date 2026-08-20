SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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20.08.2026 09:18:52
SK Hynix to pay 60% of employee bonuses in stock under preliminary deal, source says
Plan has been met with opposition from some workers spooked by the volatility of the firm’s stocksWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|SK hynix Inc (spons. GDRs)
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