SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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08.07.2026 00:41:08
SK Hynix US offering is more than seven times oversubscribed
It could be among the largest foreign company debuts in the US, second only to Alibaba Group’s US$25 billion debutWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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