SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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24.04.2026 18:32:00
SK Hynix verfünffacht Gewinn in der Speicherkrise
Der Mangel an DRAM und NAND-Flash lässt SK Hynix in riesigen Schritten weiterwachsen. Alle Zahlen steigen auf ein Rekordhoch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|SK hynix Inc.
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