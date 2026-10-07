SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
|
07.10.2026 19:38:02
SK Hynix vs. Taiwan Semiconductor Manufacturing: Which Computer Chip Stock Is a Better Buy in 2026?
The race for artificial intelligence supremacy is fueling massive demand for specialized hardware. Investors often choose between SK Hynix (NASDAQ:SKHY) and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) to capture this growth.
SK Hynix is a leading memory chip provider, specializing in high-speed components essential to modern data centers. Taiwan Semiconductor Manufacturing, or TSMC, is the world's largest contract manufacturer, building chips designed by other companies. Both play critical roles in the global tech ecosystem, but their business models and valuations differ significantly.
SK Hynix focuses on memory products like DRAM and NAND flash, which are essential for storing and moving data. It describes itself as a "Full Stack AI Memory Creator," emphasizing its leadership in high-bandwidth memory (HBM) and enterprise solid-state drives (eSSD). While major customers are not disclosed in filings, its products are vital components for every major AI server manufacturer today.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SK hynix Inc (spons. GDRs)
Analysen zu SK hynix Inc (spons. GDRs)
Aktien in diesem Artikel
|SK hynix Inc (spons. GDRs)
|1 130,00
|-0,88%
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs
|86 325,00
|-0,58%
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|422,50
|-1,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.