SK hynix Aktie

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WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070

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07.10.2026 19:38:02

SK Hynix vs. Taiwan Semiconductor Manufacturing: Which Computer Chip Stock Is a Better Buy in 2026?

The race for artificial intelligence supremacy is fueling massive demand for specialized hardware. Investors often choose between SK Hynix (NASDAQ:SKHY) and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) to capture this growth.

SK Hynix is a leading memory chip provider, specializing in high-speed components essential to modern data centers. Taiwan Semiconductor Manufacturing, or TSMC, is the world's largest contract manufacturer, building chips designed by other companies. Both play critical roles in the global tech ecosystem, but their business models and valuations differ significantly.

SK Hynix focuses on memory products like DRAM and NAND flash, which are essential for storing and moving data. It describes itself as a "Full Stack AI Memory Creator," emphasizing its leadership in high-bandwidth memory (HBM) and enterprise solid-state drives (eSSD). While major customers are not disclosed in filings, its products are vital components for every major AI server manufacturer today.

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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs 86 325,00 -0,58% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) 422,50 -1,29% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

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