SK hynix: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SK hynix gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

SK hynix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17301,03 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8344,00 KRW je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat SK hynix mit einem Umsatz von insgesamt 24 448,93 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17 573,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 39,13 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 15054,28 KRW sowie einem Umsatz von 24 430,38 Milliarden KRW in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at