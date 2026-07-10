Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
10.07.2026 16:32:00
SK Hynix’s stock sees double-digit pop in Nasdaq debut
The South Korean memory company’s American depositary receipts begin trading on Friday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
|
09.07.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nasdaq-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Nasdaq stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
02.07.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nasdaq von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
01.07.26