SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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10.07.2026 00:55:13
SK Hynix’s US shares jump 13% on Nasdaq debut
South Korean memory chipmaker completes largest-ever US listing by a foreign companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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