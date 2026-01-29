29.01.2026 06:31:29

SK ie technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SK ie technology hat am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1598,05 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -1404,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 41,90 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,25 Milliarden KRW umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 830,699 KRW sowie einem Umsatz von 66,49 Milliarden KRW in Aussicht erwartet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2584,760 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren -3460,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 261,90 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte SK ie technology 217,86 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 2012,060 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 293,29 Milliarden KRW gerechnet.

