SK ie technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SK ie technology ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SK ie technology die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 489,70 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -506,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 55,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 79,09 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 50,76 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at