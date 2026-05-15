SK ie technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SK ie technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 999,74 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -304,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SK ie technology in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,40 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 35,87 Milliarden KRW im Vergleich zu 58,24 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at