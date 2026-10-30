SK ie technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SK ie technology lud am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1340,19 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -517,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 41,38 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 47,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 79,09 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at