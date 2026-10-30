SK Innovation: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SK Innovation stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15183,81 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -686,000 KRW je Aktie erzielt worden.

SK Innovation hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28 773,81 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20 533,22 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at