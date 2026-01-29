29.01.2026 06:31:29

SK Innovation mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SK Innovation hat am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

SK Innovation hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 12369,64 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -8459,000 KRW je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat SK Innovation 19 671,33 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19 405,67 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 18881,710 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -21541,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,47 Prozent auf 80 296,05 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 74 716,97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 10125,169 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 80 422,97 Milliarden KRW taxiert.

