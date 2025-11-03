|
03.11.2025 06:31:29
SK Innovation: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
SK Innovation lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
SK Innovation vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 638,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6391,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20 533,22 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17 657,05 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Verlust von 117,005 KRW je Aktie sowie einen Umsatz 19 405,76 Milliarden KRW prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Wall Street vor festerem Auftakt -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. Die US-Börsen werden mit moderaten Gewinnen erwartet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.