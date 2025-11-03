SK Innovation: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SK Innovation lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

SK Innovation vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 638,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6391,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20 533,22 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17 657,05 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Verlust von 117,005 KRW je Aktie sowie einen Umsatz 19 405,76 Milliarden KRW prognostiziert.

Redaktion finanzen.at