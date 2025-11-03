SK Innovation stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SK Innovation präsentierte in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 638,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -6391,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,29 Prozent auf 20 533,22 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17 657,05 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 117,005 KRW prognostiziert, während der Umsatz bei 19 405,76 Milliarden KRW erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at