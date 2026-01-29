29.01.2026 06:31:29

SK Innovation stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SK Innovation hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -12369,64 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SK Innovation ein EPS von -8459,000 KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19 671,33 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SK Innovation einen Umsatz von 19 405,67 Milliarden KRW eingefahren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 18881,710 KRW gegenüber -21541,000 KRW im Vorjahr verkündet.

SK Innovation hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 80 296,05 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 74 716,97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 10125,169 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 80 422,97 Milliarden KRW geschätzt.

