SK Innovation stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SK Innovation hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5662,84 KRW. Im Vorjahresviertel hatte SK Innovation -1539,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat SK Innovation 24 212,06 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21 146,55 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at