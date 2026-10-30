SK Innovation stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SK Innovation hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15183,81 KRW. Im Vorjahresviertel hatte SK Innovation -686,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,13 Prozent auf 28 773,81 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20 533,22 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at