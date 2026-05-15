15.05.2026 06:31:29

SK Innovation verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SK Innovation hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5662,84 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SK Innovation ein EPS von -1539,000 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24 212,06 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SK Innovation einen Umsatz von 21 146,55 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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