SK JAPAN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SK JAPAN hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 23,28 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SK JAPAN 25,46 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SK JAPAN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,72 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at