SK JAPAN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SK JAPAN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,33 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13,48 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat SK JAPAN im vergangenen Quartal 4,88 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SK JAPAN 3,61 Milliarden JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 79,54 JPY, nach 55,77 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Jahresumsatz wurde auf 16,23 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 13,27 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at