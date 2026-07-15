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15.07.2026 06:31:29
SK JAPAN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SK JAPAN hat am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 19,80 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat SK JAPAN im vergangenen Quartal 4,31 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SK JAPAN 3,49 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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