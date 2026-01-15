|
SK JAPAN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SK JAPAN hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 37,76 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 34,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
SK JAPAN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,76 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
