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12.11.2026 06:31:28
SK Kaken: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SK Kaken hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 145,41 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 242,56 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,33 Prozent auf 28,98 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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