SK Kaken gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SK Kaken hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 317,27 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 399,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SK Kaken im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,61 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 29,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at