SK Kaken informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SK Kaken hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 197,33 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 53,64 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26,14 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 24,19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 908,27 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 795,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,36 Prozent auf 109,71 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 106,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at