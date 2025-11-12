SK Kaken vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SK Kaken lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 242,56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 36,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 26,76 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at