SK Kaken: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SK Kaken hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 323,43 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SK Kaken 151,11 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31,75 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 26,21 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at