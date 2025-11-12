SK Networks hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SK Networks lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 86,58 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SK Networks 332,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 1 972,61 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2 042,85 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at