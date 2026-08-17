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17.08.2026 06:31:29
SK Networks hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
SK Networks hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 240,61 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 131,00 KRW erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,74 Prozent auf 1 444,50 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte SK Networks 1 516,33 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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