SK Networks informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SK Networks hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 47,63 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -237,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1 619,50 Milliarden KRW, gegenüber 1 848,88 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,41 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 225,87 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 239,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 6 745,13 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7 657,28 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 221,67 KRW sowie einen Umsatz von 6 870,63 Milliarden KRW prognostiziert.

Redaktion finanzen.at