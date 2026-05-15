SK Networks informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SK Networks hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 188,42 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -26,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 743,44 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 636,69 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at