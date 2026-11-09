SK Networks stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SK Networks hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -17,91 KRW. Ein Jahr zuvor waren 99,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,87 Prozent auf 1 935,69 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1 972,61 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at