SK oceanplant gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SK oceanplant hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 220,70 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 144,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 170,48 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 29,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 240,62 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at