SK oceanplant gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SK oceanplant hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 165,05 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SK oceanplant noch ein Gewinn pro Aktie von 184,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 60,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 116,81 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 293,16 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at