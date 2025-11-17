SK oceanplant stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SK oceanplant ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SK oceanplant die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 184,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SK oceanplant 154,00 KRW je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SK oceanplant in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 293,16 Milliarden KRW im Vergleich zu 199,18 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at