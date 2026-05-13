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13.05.2026 06:31:29
SK oceanplant vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
SK oceanplant lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 157,75 KRW gegenüber 74,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 174,66 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 32,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 257,14 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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