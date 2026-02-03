SK oceanplant veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SK oceanplant präsentierte in der am 02.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 214,23 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,00 KRW je Aktie erzielt worden.

SK oceanplant hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 174,47 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 162,99 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 600,38 KRW. Im Vorjahr waren 277,00 KRW je Aktie erzielt worden.

SK oceanplant hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 965,39 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 662,62 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 592,40 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 1 056,64 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at