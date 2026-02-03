03.02.2026 06:31:28

SK oceanplant veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SK oceanplant präsentierte in der am 02.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 214,23 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,00 KRW je Aktie erzielt worden.

SK oceanplant hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 174,47 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 162,99 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 600,38 KRW. Im Vorjahr waren 277,00 KRW je Aktie erzielt worden.

SK oceanplant hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 965,39 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 662,62 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 592,40 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 1 056,64 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich freundlich -- Asiens Börsen sehr stark
Der heimische Markt dürfte sich ohne größere Veränderung präsentieren. Der deutsche Leitindex wird im Plus erwartet. Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen