SK öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SK hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17312,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte SK 8531,25 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 31 041,37 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30 637,30 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at