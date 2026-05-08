SK REIT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SK REIT veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 68,23 KRW. Im Vorjahresviertel hatte SK REIT 3,61 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53,85 Milliarden KRW – ein Plus von 0,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SK REIT 53,44 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 71,00 KRW erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 37,90 Milliarden KRW belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at