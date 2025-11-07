|
SK REIT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SK REIT veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 69,80 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SK REIT noch ein Gewinn pro Aktie von -5,080 KRW in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 56,70 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SK REIT einen Umsatz von 52,41 Milliarden KRW eingefahren.
Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
